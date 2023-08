Spoleto: la ex Maran va alla Ixigest. «Lavoratori risorsa da tutelare»

La Hoist Italia Srl ha concluso la procedura di vendita ad Ixigest Srl e le organizzazioni sindacali – Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uilcom – «rivendicano e pongono all’attenzione il grande valore umano e professionale del sito di Spoleto dove, in questi giorni di tensione e paura per l’incertezza del futuro, le lavoratrici ed i lavoratori non hanno abbassato mai la produttività e la soddisfazione dei committenti. Ragione per cui si chiede ad Hoist, per le azioni future, di tenere presente quanto affermato – scrivono le sigle sindacali – e di evitare che altri acquirenti con le loro proposte offendano il lavoro ed i lavoratori». Le organizzazioni sindacali, nei nomi di Simona Gola, Cristina Taborro, Paolo Pierantoni e Maria Ermelinda Luchetti ringraziano «ampiamente la Regione Umbria, l’assessore allo sviluppo economico Fioroni e lo staff dell’Arpal per aver condiviso il tavolo della trattativa».

