Stroncone: a San Simeone nuovo incontro sui metodi naturali per curarsi

Nuovo appuntamento, domenica 26 febbraio, con il ciclo di incontri ‘Erbe nel monastero’ presso il monastero di San Simeone, a Stroncone. Con l’organizzazione de ‘I Ricostruttori nella preghiera’ si tratterà il tema: ‘dove andiamo e perché ci ammaliamo’. Relatori – con iscrizioni dalle ore 9.30 – sono Massimiliano Collodi (monaco), Francesca Catalano (professoressa di scienze naturali), Massimo Formica (medico, fitoterapeuta) e Andrea Stroppiana (esperto in trasformazioni fitoterapiche). Per informazioni e iscrizioni: 348.9016431. Durante la mattinata si parlerà di distillazione e creazione di creme curative, in particolare di Bardana e Consolida. Sono inoltre previste due relazioni che approfondiranno i benefici medico curativi ed alimentari.

