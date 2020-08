Pulizie senza sosta anche a Stroncone grazie all’iniziativa messa in campo lunedì pomeriggio dai gruppi civici Retake Stroncone e Mi Rifiuto Terni, in collaborazione con la Cosp Tecno Service e il Comune di Stroncone.

Cinque chilometri di ‘pulizie’

L’attività si è svolta lungo un percorso di circa cinque chilometri, dal parco della Passeggiata di Stroncone al confine – zona stazione – con il comune di Terni, con l’aiuto della polizia Locale stronconese. Tanti i rifiuti emersi dallo sfalcio dell’erba, soprattutto plastica, accuratamente differenziati per il successivo smaltimento.

L’unione fa la forza

In campo anche l’assessore comunale Melania Quintili e il presidente dell’Ente Agosto Stronconese, Valeriano Vittori. «Come sempre – commentano i protagonisti – il nostro auspicio è che un lavoro come questo possa incentivare un significativo cambio di mentalità, portando ad un rispetto maggiore per l’ambiente e ad una presa di coscienza del problema dei rifiuti e del decoro urbano che riguarda, indistintamente, tutti i cittadini. Abbiamo riscontrato a Stroncone un impegno ed una sensibilità verso il problema non comuni e questo ci lascia ben sperare che il neo nato gruppo civico Retake Stroncone del professor Bruno Nannini, coordinatore e anima del gruppo, possa contribuire fattivamente allo sviluppo di attività condivise a vantaggio di tutta la collettività».