Stroncone, bando campo calcio ‘Il Colle’: gara deserta

di S.F.

Disguidi tecnici e nessun interessamento. Giovedì pomeriggio alle 13 è scaduto il termine per la presentazione dell’offerta per l’affidamento di progettazione, riqualificazione, adeguamento e concessione quindicennale dell’impianto sportivo comunale ‘Il Colle’ di Stroncone: il responsabile dell’ufficio appalti della Provincia di Terni, Giovanni Maggi, non ha potuto far altro che constatare l’assenza di buste. A base di gara c’era la proposta dell’Ati formata dalla Polisportiva Ternana e dalla Sirme nord srl. Ma la storia è tutt’altro che finita.

LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI STRONCONE

Il tentativo

La concessione – valore stimato da 2,3 milioni di euro – sarebbe avvenuta attraverso un progetto di finanza per la realizzazione di due campi in erba sintetica (a 11 e 9), la ristrutturazione degli spogliatoi, dei servizi igienici e degli uffici; a ciò si aggiunge la manutenzione e l’ampliamento della tribuna esistente, il potenziamento dell’impianto di illuminazione ed il rifacimento della recinzione perimetrale. Procedura chiusa, a sorpresa, senza offerte.

Si va avanti

In realtà – secondo quanto appreso – alla base del problema ci sarebbe una questione di natura tecnica per l’invio della documentazione alla Provincia di Terni, visto che nel bando era previsto anche il progetto, di certo il Covid non ha aiutato – decine le tavole da preparare – esecutivo. In definitiva resta l’interesse per sviluppare il progetto resta.