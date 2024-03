Studente ternano con ketamina e anfetamine: scatta l’arresto alla stazione

Stava tornando in treno da Roma ed era stato a trovare la fidanzata fuori regione. Sul convoglio c’era anche la polizia Ferroviaria di Terni impegnata per dei controlli sui viaggiatori. E il ragazzo, che sarebbe apparso piuttosto nervoso alla vista degli agenti, non è passato inosservato. Tanto che è sceso insieme a loro alla stazione di Terni, peraltro la sua città di nascita e residenza, ed è stato sottoposto ad un controllo.

Il tutto è accaduto fra il pomeriggio e la sera di mercoledì 6 febbraio. Il giovane, studente ternano di 20 anni di età, aveva con sé 21 grammi di ketamina, 3,4 di anfetamine e 1,1 di hashish. Per questo è stato arrestato in flagrante dal personale Polfer di Terni e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che, in ragione della quantità di ketamina – da cui si sarebbero potute ricavare svariate dosi – non ha inteso rilevare il quinto comma, ovvero la ‘lieve entità’ della detenzione di droga a fini di spaccio.

In tribunale, tuttavia, all’atto della convalida – con il 20enne difeso dall’avvocato Marco Tudisco del Foro di Terni – è emerso in maniera chiara il pentimento del ragazzo, che va a scuola, ma anche la sua volontà di abbandonare condotte che con il tempo potrebbero metterlo definitivamente di fronte a problemi personali e sociali insormontabili. Anche per questo, forse, il giudice Simona Tordelli non ha inteso applicare alcuna misura – la procura aveva chiesto i domiciliari – pur convalidando quanto eseguito dalla polizia Ferroviaria. Ma il messaggio giunto al giovane è stato chiaro. L’udienza di merito del procedimento è stata fissata per il prossimo 5 giugno.