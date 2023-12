Stupratore seriale arrestato in Umbria dopo un mese di latitanza

di Giovanni Cardarello

Si è conclusa in Umbria, e per la precisione nelle campagne dell’eugubino, la latitanza di Federico Marcelli. Parliamo del 49enne di Pesaro, la cui vicenda è finita all’attenzione delle cronache nazionali, gravato dall’accusa di aver violentato sessualmente due ex compagne e già condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione. Condanna in primo grado e confermata in appello.

Lo scorso 15 novembre l’uomo era evaso dalla casa della madre a Chiusa di Ginestreto, frazione di Pesaro, dove stava scontando la pena. Marcelli, dopo aver distrutto il braccialetto elettronico con cui era sorvegliato a distanza, si era dileguato in direzione Emilia-Romagna facendo perdere le proprie tracce.

Immediati l’allarme e le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Ricerche che si sono concluse nella tarda serata di domenica 10 dicembre quando, come accennato, Marcelli è stato individuato nella zona dell’eugubino. La fuga di Marcelli, in realtà dopo una prima ‘puntata’ in Romagna, si è svolta essenzialmente nel pesarese ed in particolare nelle zone afferenti al monte Nerone.

Fuga che, peraltro, aveva destato ansia e preoccupazione sociale. In primo luogo, per il particolare tipo di reato di cui si era macchiato e, inoltre, per il timore che potesse cercare le ex compagne che con la propria e decisiva testimonianza hanno favorito la condanna. Ma ora la fuga si è chiusa e per Federico Marcelli, decaduti i benefici degli arresti domiciliari, si apriranno le porte del carcere. Alla condanna di sei anni e quattro mesi si aggiungerà il procedimento penale per il reato di evasione.