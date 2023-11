Tamponamento sul Rato a Terni Nord: feriti lievi e disagi

Incidente stradale nella prima serata di giovedì lungo il Raccordo Terni-Orte, nei pressi dello svincolo Terni Nord. Si è trattato di un tamponamento fra due autovetture e le persone coinvolte sono state soccorse dagli operatori del 118: le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto, per rilievi e gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni. Fisiologici i disagi per il traffico veicolare con code che si sono protratte fino a quando la carreggiata è stata liberata dai mezzi incidentati.

