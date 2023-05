Tenta di arrampicarsi sull’impalcatura per rientrare in casa. Studente cade e muore

Non ce l’ha fatta lo studente americano di 20 anni, originario della Pennsylvania, che nella notte fra sabato e domenica è precipitato da un’impalcatura di una palazzina della zona di Elce, a Perugia. A seguito della caduta, avvenuta all’incirca dal secondo piano, il giovane aveva riportato lesioni molto gravi ed era stato trasportato, privo di coscienza, all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Ricoverato in rianimazione, purtroppo con il passare delle ore il quadro non è migliorato, fino al decesso avvenuto lunedì mattina. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Perugia. Fra le ipotesi c’è quella che il 20enne avesse dimenticato le chiavi dell’abitazione, decidendo di ‘scalare’ l’impalcatura per fare rientro in casa. Una ricostruzione, questa, al vaglio degli inquirenti.

