Terni: gli portano via l’auto per la fiera. Al mattino va al deposito e se la riprende. Senza pagare

All’alba di domenica il carroattrezzi si era portato via la sua auto – una Toyota Yaris – insieme ad altre venti nella zona di corso del Popolo/piazza Ridolfi, a Terni, per consentire lo svolgimento della fiera con gli ambulanti di Forte dei Marmi. D’altronde i cartelli di divieto di sosta avevano ‘avvertito’ i cittadini e la polizia Locale di Terni, quando si è trattato di assicurarsi dello sgombero degli stalli per il montaggio degli stand, non ha potuto fare altro che applicare la rimozione forzata con relativa appendice di sanzioni. Fin qui ok. Tornando alla Yaris e al suo proprietario, ne parliamo perché lunedì mattina si è presentato presso la carrozzeria/deposito dove l’auto era stata trasportata, è entrato – nessuno lo avrebbe notato -, ha spostato il cancello scorrevole della struttura, è salito in auto ed è ripartito. Così, senza pagare e come nulla fosse. La questione, una volta emersa, è poi finita all’attenzione della polizia di Stato – squadra Volante – che con il passare delle ore è riuscita a rintracciare il proprietario, 30enne dell’est Europa. Che avrebbe spiegato di non sapere di dover pagare (230 euro per la ‘liberazione’ del veicolo, oltre alle sanzioni) e di aver agito in buonafede. Al di là delle giustificazioni, ora, pagando, ha chiuso la pratica che rischiava di diventare ancora più problematica per lui.

Condividi questo articolo su