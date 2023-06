Terni: 30enne vince 50 mila euro al Risto Caffè di via Lessini

C’è chi può festeggiare una vincita niente male a Terni, grazie ad un biglietto da 5 euro del ‘New Turista per Sempre’ acquistato da un cliente 30enne presso il Risto Caffè di via Walter Lessini 8, lungo la strada Marattana. «Si tratta di un nostro cliente abituale – racconta la titolare Francesca Evangelisti ad Agimeg – che viene a prendere ogni giorno il caffè qui da noi ed insieme acquista spesso anche un Gratta e Vinci. Si è accorto di aver vinto una grande cifra e potete immaginare la sua gioia. Tra i numeri vincenti c’era il 25 e sotto è apparsa la bellissima vincita». È il premio più alto dopo il vitalizio. Già in passato il locale ha portato in dote ricche soddisfazioni ai suoi clienti.

