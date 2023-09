I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni hanno denunciato a piede libero un 45enne ternano, già noto alle forze di polizia, per detenzione di droga a fini di spaccio. Il controllo è scattato in una zona periferica della città, dopo che un residente ha notato alcuni movimenti sospetti dell’uomo e, per questo, allertato il 112. Il 45enne, raggiunto e perquisito dai militari, è stato trovato con oltre 40 grammi di hashish. A casa aveva una piccola quantità della stessa droga.

