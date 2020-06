Terni, nuovo corso adozioni dal 17 giugno

Il servizio interistituzionale per le adozioni nazionali ed internazionali della provincia di Terni – Zone Sociali Terni, Narni-Amelia e Orvieto – rende noto che da mercoledì 17 giugno sarà attivato un nuovo corso di preparazione all’adozione.

Come si procede

Il corso di preparazione – spiegano da palazzo Spada – per aspiranti genitori adottivi è articolato in cinque incontri e fornisce indicazioni sulle procedure da seguire per intraprendere il percorso dell’adozione, sui bisogni e sulle caratteristiche dei bambini adottabili e sulle peculiarità dell’adozione nazionale e internazionale. L’incontro conclusivo è tenuto dagli operatori del servizio affido del Comune di Terni e verte sulla presentazione dell’affido a rischio giuridico e sull’affido sine-die. «Nel mese di marzo, quando avevamo già pianificato – le parole dell’assessore ai servizi sociali Cristiano Ceccotti – il corso di con i tradizionali incontri in presenza, l’emergenza covid ci ha costretto a ripensarne la modalità per non interrompere il lavoro. Ora ripartiamo grazie alla nostra equipe di specialisti che rappresentano una vera ricchezza per la nostra comunità. Nonostante l’impossibilità di effettuare corsi di formazione in presenza a causa dell’emergenza sanitaria causata dal covid-19, l’attività dell’équipe adozioni non si è mai interrotta e i corsi proseguono regolarmente secondo nuove modalità. Nello specifico, ogni corso è riservato a massimo sette coppie residenti nel territorio della provincia di Terni; tutti gli incontri si svolgono dalle ore 15 alle ore 17.30 da remoto su piattaforma condivisa». Nel mese di luglio è previsto il corso successivo: è possibile iscriversi entro il 20 giugno inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: serviziointeristituzionale.adozioni@comune.terni.it.