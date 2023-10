Terni: ‘agita’ la movida e ha pure un coltello. Denunciato

Già dal pomeriggio di sabato si era fatto notare, in particolare negli spazi di via Lanzi a ridosso della ‘Leo’, nel cuore della movida di Terni. Bermuda, maglietta a maniche corte, corpulento e pure un bel po’ agitato’. Non erano mancati momenti di tensione con alcune persone presenti in zona, ‘affrontate’ con un atteggiamento di sfida ma senza ulteriori conseguenze. Probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, era stato riportato alla calma dalla polizia di Stato – impegnata nei servizi di controllo del fine settimana – e quindi condotto in questura per accertamenti. L’uomo, pare sia originario della provincia di Rieti, nel corso della serata di sabato è poi tornato nella stessa zona, proseguendo il suo personale – e pericoloso – ‘show’. Vigilanza privata, carabinieri, polizia di Stato sono nuovamente intervenuti, anche perchè è stato trovato in possesso di un coltello: il personale delle Volanti, agli ordini del commissario Roberto Paterni, lo ha disarmato e portato di nuovo in questura. Per lui, in arrivo, c’è la denuncia. E forse pure un provvedimento del questore Failla.

