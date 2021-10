Terni, al Politeama ‘Effetto notte’ di François Truffaut

Al cinema Politeama Lucioli di Terni, martedì 26 e mercoledì 27 ottobre alle 20.45, ‘Effetto notte’ di François Truffaut verrà proiettato in versione restaurata con una introduzione a cura di ‘Sentieri del cinema’.

‘Effetto notte’

Diretto nel 1973 e interpretato da Jacqueline Bisset e dall’attore-feticcio Jean-Pierre Léaud, ‘Effetto notte’ è ambientato a Nizza, dove un regista, Ferrand (interpretato dallo stesso Truffaut), gira la storia di una giovane sposa che fugge col suocero, e il set vive la mobilitazione incrociata di crisi e sentimenti tra personaggi della finzione e della realtà. Celebratissimo (Premio Oscar per il miglior film straniero), è il più sincero e interessante tra i film sull’amour du cinéma: Truffaut rende omaggio a Welles, a Renoir, a Hitchcock, ma soprattutto dà splendida messinscena alla domanda che lo tormentava da trent’anni: «Il cinema e più importante della vita? Non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti, i film vanno avanti come treni nella notte». Il film su un film per eccellenza, la più straordinaria dichiarazione d’amore di Truffaut per il cinema, quello visto e amato, quello in corso d’opera o ancora da farsi, in un vertiginoso gioco di specchi fra realtà e finzione. Il film verrà proiettato in versione originale sottotitolata. Si consiglia di acquistare i biglietti attraverso il sito web: www.cinemapoliteamaterni.it. Per accedere al cinema occorre avere il Green Pass.