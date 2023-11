Terni: ‘arduno’ solidale di successo per il gruppo Facebook ‘Ce senti cerqua’

Con lo slogan: «Famo merenna assieme?», si è svolto sabato pomeriggio nel cortile della chiesa dell’Immacolata Concezione, alla Polymer, il terzo ‘arduno’ del gruppo Facebook ‘Ce senti cerqua’, creato da Florio Giontella e Sabrina Galletti nel periodo della pandemia. Un gruppo che oggi conta più di 5 mila iscritti.

L’evento per la solidarietà

All’inizio dell’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Terni, è stato fatto un minuto di ‘rumore’ per le donne vittime di violenza. È stato poi presentato il progetto ‘ConsulTerni’, una piattaforma a disposizione di tutti i ternani per supporto e crescita medico, psicologico, professionale e legale. Una collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Terni che metterà a disposizione professionisti per l’ascolto di tutti gli associati e non solo. C’è poi un ulteriore progetto ambizioso, sogno dei soci fondatori, ovvero la realizzazione della ‘Casa accoglienza ConsulTerni – progetto dormitorio 4.0’, una struttura che potrà accogliere chi si troverà in momenti di difficoltà. La merenda – alla quale sono intervenuti artisti e ternani come Fabio Ceccarelli con la sua fisarmonica, il musicista scelto da Piovani e Benigni per la colonna sonora del film, premio oscar, ‘La vita è bella’, Graziano Faina, con gli attori della ‘Nuova compagnia città di Terni’ e Alberto e Paolo Bonifazi jukebox viventi – è stata l’occasione per raccogliere fondi a favore della mensa dei poveri gestita dall’associazione San Martino. È stato infine presentato il libro di Stefano Lupi, ‘Tra la strada e la luna’, i cui proventi, derivanti dai diritti d’autore, saranno devoluti dall’autore interamente all’associazione.

