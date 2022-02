Terni: aumentano i parti Covid ma il ‘Santa Maria’ si fa trovare pronto

Dall’inizio del 2022 l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni ha registrato un aumento dei casi di positività al Covid tra le partorienti. Una situazione che si è aggravata nelle scorse settimane a causa della variante Omicron e per cui l’azienda ospedaliera ha rafforzato l’attenzione per la sicurezza del percorso nascita, in ogni suo aspetto. In particolare, dal 1° gennaio al 21 febbraio hanno partorito 140 donne, di cui 11 con test positivo al SARS-Cov 2. Particolarmente rilevante la quota, in costante aumento, di donne vaccinate durante la gravidanza che ha contribuito a limitare a un solo caso la presenza di sintomatologia respiratoria.

La novità

In questo ambito, il dottor Giuseppe De Masi, referente di anestesia in ostetricia e ginecologia dell’azienda ospedaliera di Terni, ha ricevuto un nuovo incarico, entrando nel board dell’area ostetrica e perinatale della SIAARTI, la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. La SIAARTI dal 1934 si occupa in particolare del rafforzamento costante del connubio tra attività clinica e ricerca, per migliorare le linee guida e i protocolli terapeutici, facilitando il confronto e la discussione tra migliaia di anestesisti-rianimatori. Un riconoscimento che valorizza così tutte le professionalità coordinate dalla dottoressa Rita Commissari, direttore facente funzioni del reparto di anestesia e rianimazione. Del team del dottor De Masi fanno parte le dottoresse Marta Casali, Silvia Ferialla, Annalisa Bizzarri e il dottor Andrea Colasanti. «Un nuovo riconoscimento di livello nazionale – spiega il direttore sanitario Alessandra Ascani – per i professionisti del ‘Santa Maria’. L’incarico assegnato al dottor De Masi valorizza e accresce ulteriormente il livello della qualità dei servizi sanitari, anche in un periodo di estrema difficoltà come quello attuale, per via della situazione pandemica».