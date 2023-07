Terni, auto contro scooter: 27enne in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di martedì in via Casali Pacelli a Terni, davanti al cimitero di Papigno. Una Volkswagen Polo, condotta da donna ternana di 56 anni – in direzione marmore – svoltando a sinistra per accedere ad un’area di sosta non ha concesso la precedenza ad uno scooter con a bordo un 27enne ternano. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto la polizia Locale di Terni e gli operatori di Area Sicura per i rilievi dell’incidente e la gestione del traffico veicolare.

