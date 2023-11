Terni, auto contro scooter alla rotonda: 14enne soccorsa dal 118

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì all’altezza della rotatoria Umberto Elia Terracini (ponte Carrara) a Terni. L’impatto è stato fra un suv Mercedes condotto da una donna ed uno scooter con in sella una ragazza di 14 anni. Quest’ultima, finita a terra, è stata soccorsa dagli operatori del 118: pur spaventata, fortunatamente non ha riportato conseguenze serie nell’impatto. Sul posto per la gestione della viabilità e l’acquisizione delle prime informazioni, si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni.

