Terni, bagni parco viale Trento: ci pensa un volontario

La pulizia, l’apertura e la chiusura dei bagni pubblici del parco di viale Trento, un problema costante nel corso del tempo e più volte attenzionato nel corso degli anni. Ora su questo fronte si registra una novità grazie ad input arrivato per l’iscrizione all’elenco per il decoro urbano ed ambientale: sarà un volontario ad occuparsene dopo la richiesta inviata attraverso l’associazione Myricae, il gruppo che da tempo è attivo per la cura del vasto spazio verde. Si tratta di interventi di mera manutenzione ordinaria ed a firmare l’ok è il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.

Condividi questo articolo su