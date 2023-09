Terni: bazar e quartieri sotto la lente. Due donne denunciate a borgo Bovio. Arrestato un 37enne pugliese

LE FOTO

Maxi operazione della polizia di Stato di Terni – squadra Mobile, Volante e ufficio immigrazione, con il supporto del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e di un’unità cinofila della squadra di Nettuno – in diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare l’immigrazione irregolare e lo spaccio di droga, anche a seguito di segnalazioni anonime da parte dei cittadini. L’attività, disposta dal questore Bruno Failla, è stata eseguita fra lunedì e martedì.

Viale Brin e via Carrara

In viale Brin gli agenti hanno passato al setaccio alcuni esercizi commerciali, identificando i presenti, alcuni dei quali sono risultati gravati da precedenti penali e di polizia. In un cestino dei rifiuti la polizia ha trovato un involucro con dentro poco più di un grammo di hashish. In via Carrara è stato controllato un 20enne egiziano, ‘fiutato’ dal pastore tedesco Odina, che aveva con sé – nascosti in un pacchetto di sigarette – quasi 4 grammi di hashish: è stato segnalato per possesso di droga per uso personale.

Due donne denunciate per spaccio a borgo Bovio

La sezione antidroga della squadra Mobile, in seguito ad una segnalazione anonima che indicava in un’area di borgo Bovio una probabile attività di spaccio, ha fermato un’auto con a bordo tre donne, una delle quali – una cittadina romena di 30 anni – è stata trovata in possesso di 4 grammi di marijuana e 1,6 di cocaina, contenuti in involucri e tenuti nella borsa insieme ad uno spinello parzialmente consumato. I controlli sono stati estesi alla sua abitazione, sempre in zona, che condivideva con l’altra passeggera, cittadina colombiana di 34 anni. In casa gli agenti hanno trovato altri 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento: le due donne sono state entrambe denunciate per detenzione di droga a fini di spaccio.

Tre etti e mezzo di hashish: arrestato

E’ stato invece arrestato un 37enne di origini pugliesi – C.D.G. le sue iniziali – residente a Terni da anni e fermato in sella alla sua bici elettrica mentre si aggirava nel quartiere Metelli. L’uomo ha subito dichiarato ai poliziotti dell’antidroga di avere in casa della sostanza stupefacente: una volta lì, ha consegnato spontaneamente 3,1 grammi di hashish. La perquisizione però è proseguita e gli agenti hanno trovato 51,2 grammi di hashish suddivisi in cinque pezzi, nascosti all’interno di una playstation, e altri 290 grammi, sempre di hashish, divisi in tre panetti e nascosti in una plafoniera. Oltre alla droga – tre etti e mezzo in tutto – sono stati trovati anche un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato e la direttissima è prevista per giovedì 14 settembre alle ore 11 in tribunale.

Immigrazione e occupazioni ‘abusive’

Sempre martedì sono stati controllati diversi condomini in varie zone della città, anche con l’ausilio del cane poliziotto Isco, dove sono stati identificati numerosi cittadini stranieri per verificare la regolarità dei permessi di soggiorno e delle loro dichiarazioni di ospitalità. In un’abitazione in zona Gabelletta è stata riscontrata una violazione in merito all’omissione di tale dichiarazione da parte di un cittadino pakistano, che è stato sanzionato. Due gli stabili abbandonati controllati, uno in zona borgo Rivo e l’altro a Collerolletta dove, benché non sia stato trovato nessuno, gli agenti hanno riscontrato tracce di bivacchi. In totale, le persone identificate nei due giorni di attività sono state 79, di cui 24 con precedenti penali; 35 sono stati i veicoli controllati e 6 gli esercizi pubblici; i posti di controllo effettuati sono stati 6.