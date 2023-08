Terni, Brin-Centurini: scontro al semaforo. In due in ospedale

È di due persone finite in ospedale, il bilancio dell’incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì all’incrocio semaforico fra viale Brin, viale Centurini e viale Breda, a Terni. Due le autovetture coinvolte nel sinistro: una Volkswagen Polo condotta da un 24enne di Terni (S.F. le sue iniziali) che procedeva in direzione Valnerina e una Ford Focus che da viale Centurini andava verso viale Breda, condotta dal 48enne H.S. di origini tunisine e con a bordo la moglie, M.S. 46enne di Terni. Quest’ultimi due, in seguito all’impatto, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al ‘Santa Maria’: le loro condizioni non sono, fortunatamente, gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

