Terni, brucia annesso agricolo a San Rocco: un uomo intossicato

Intervento dei vigili del fuoco di Terni nella mattinata di mercoledì nella zona di San Rocco, a Terni, per l’incendio di un annesso agricolo. In seguito al rogo, che ha distrutto alcuni mezzi agricoli, il proprietario è rimasto leggermente intossicato nel tentativo di spegnere l’incendio ed ha avuto bisogno delle cure degli operatori del 118: non si è comunque reso necessario il trasporto in ospedale. I pompieri hanno presto domato le fiamme e sono venuti a capo della situazione nel giro di pochi minuti, ripristinando le condizioni di sicurezza.

