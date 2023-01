Terni, Campomicciolo: «Vialetti da mesi al buio». È protesta nelle palazzine Ater

di Fra.Tor.

«Siamo da più di tre mesi senza luce nei vialetti che portano alle nostre palazzine e oltre al disagio, sopratutto per le persone anziane, fa anche paura ed è pericoloso». A segnalare l’accaduto è il signor Dino, residente in un edificio Ater di via Campomicciolo, a Terni.

«In questa via – racconta – ci sono 6-7 palazzine, tutte di proprietà Ater, e da settembre non è più funzionante l’illuminazione dei vialetti che, dalla strada principale, conducono ai portoni d’ingresso. Il disagio è enorme anche perché qui ci vivono molte persone anziane e per loro diventa complicato, sopratutto in questo periodo in cui fa buio molto presto. Per non parlare poi del fattore sicurezza, non è confortante rientrare a casa in un vialetto completamente al buio, potrebbe essere incentivo per i malintenzionati. Abbiamo più volte contattato Ater, ma la risposta è stata sempre: ‘Abbiamo sollecitato un intervento, c’è solo da attendere’. Ora siamo stanchi e vogliamo urgentemente che la situazione venga risolta, anche perché da alcuni giorni hanno smesso di funzionare anche i citofoni. Che vogliamo fare? Qualcuno si ricorda di noi?».