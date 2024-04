Terni, Cantamaggio e commercio: via libera per otto posteggi

di S.F.

Cantamaggio in arrivo – prevista la presentazione la settimana prossima a palazzo Carrara – e come di consueto si mette mano alle autorizzazioni/concessioni temporanee per l’attività di vendita su aree pubbliche. Ci ha pensato il dirigente allo sviluppo economico, Paolo Grigioni, a firmare l’approvazione della graduatoria: i posteggi concedibili sono otto a partire da martedì 30 aprile e fino alle prime ore di mercoledì 1° maggio.

Dove

Tre saranno in via Mazzini (dalle 20) con possibilità di utilizzo del veicolo da 6×4 metri, due in piazza Tacito dal lato edicola (dalle 17, sempre con mezzo) e tre in piazza Europa sul lato del palazzo ex Ina, in questo caso senza veicolo e con obbligo di posizionamento a ridosso dell’edificio retrostante. Prodotti? Dolci, frutta secca e porchetta. Le richieste sono di Sauro Mariani, Alfredo Fiorucci, Maria Gorniak Agnieszka , Giorgia Scribano, Doriana Agostinelli, Antonella Nicolucci, Sergio Gervasio e Monica Del Buono.