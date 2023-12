Terni: carambola fra tre auto in via del Centenario. Quattro persone coinvolte

Serio incidente stradale nella prima serata di venerdì, intorno alle ore 20, in via del Centenario a Terni. Tre le autovetture coinvolte e quattro le persone rimaste ferite, nessuna delle quali – fortunatamente – grave. Coinvolte una Dacia condotta da una donna e con a bordo un’anziana, che avrebbe tamponato una Volkswagen Polo condotta da un uomo: entrambi i veicoli procedevano in direzione centro. In seguito all’impatto, la Polo è finita nell’altra corsia di marcia e si è scontrata frontalmente con una Lancia Y con al volante una donna ultra 65enne che procedeva in direzione opposta. Tutti i coinvolti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dagli operatori del 118 che li hanno estratto dai rispettivi veicoli e trasportati in ospedale. I vigili del fuoco di Terni hanno messo in sicurezza i veicoli e supportato le operazioni di soccorso. Sul posto per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, con la strada rimasta chiusa per il tempo necessario all’intervento.

