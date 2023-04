Terni, ciclabile stazione-Pentima da mezzo milione: si parte in via del Balipedio

di S.F.

Cantiere in arrivo – nella prima parte della realizzazione – all’incrocio tra viale Brin e via del Balipedio, a ridosso di Acciai Speciali Terni. Motivo? Venerdì è apparsa la notifica preliminare per lo sviluppo del percorso ciclopedonale di collegamento con la stazione ferroviaria. L’appalto era stato aggiudicato in avvio di 2023 alla Giacchini srl di Stroncone con un ribasso del 4,23%, un prezzo unitario da 452 mila euro ed un quadro economico complessivo da oltre 642 mila euro. Il finanziamento arriva dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Coinvolte anche le aree di via Marco Claudio, via Curio Dentato, piazzale Bosco, via Fratelli Rosselli e via Breda. Non sarà un lavoro breve: vengono indicati 122 giorni naturali e consecutivi per il completamento. Se tutto filerà liscio – non accade pressoché mai – l’opera sarà terminata entro il 17 agosto 2023. Il direttore dei lavori è l’ingegnere (esterno al Comune) Roberto Antonelli, mentre della programmazione della spesa se ne sono occupati Federico Nannurelli e Alessia Almadori.

