Terni, cimitero Collescipoli: un’area per i defunti islamici

Un’area destinata all’inumazione dei defunti di fede islamica. La curiosità riguarda il cimitero di Collescipoli, a Terni, ed è stata approvata in giunta: individuati spazi in seguito ad un sopralluogo congiunto tra l’assessore Mascia Aniello, i tecnici comunali ed i rappresentanti della comunità islamica del territorio. «coerentemente alle regole di sepoltura e così come prevede la normativa nazionale, finora disattesa». A renderlo noto è palazzo Spada: «L’amministrazione intende così dare un nuovo messaggio di accoglienza e inclusione, nel segno del rispetto di culture e fedi, in ossequio ai principi fondamentali che animano la stessa costituzione italiana», fanno sapere la titolare dei servizi cimiteriali dell’ente e il vicesindaco Riccardo Corridore.

