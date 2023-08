Terni, Collescipoli: la soprintendenza ri-boccia le coperture per campi padel

di S.F.

Padel, coperture e impatto paesaggistico, ci risiamo. Se c’è una zona attenzionata su questo fronte tra impianti esistenti e nuovi progetti è Collescipoli: la soprintendenza ha ribocciato la richiesta legata a due campi esistenti. Non una novità assoluta visto il precedente del 2022.

MAGGIO 2023, BEDINI FIRMA: STOP AI NUOVI CAMPI DA PADEL A COLLESCIPOLI

LA BAGARRE PER IL PADEL A COLLE DELL’ORO

Il nuovo tentativo ed i pareri

L’iter era scattato formalmente il 14 giugno e si è conclusa alla vigilia di Ferragosto con la firma del dirigente all’urbanistica Claudio Bedini: conferenza di servizi decisoria negativa a causa del decisivo parere negativo del ministero della Cultura, in questo caso rappresentato dalla soprintendenza dell’Umbria. In precedenza, a luglio, invece erano arrivati i sì – in entrambi i casi con prescrizioni – della commissione per la qualità architettonica/paesaggio e dell’ufficio energy della direzione lavori pubblici/manutenzioni. Nel contempo è stata riaperta la Cds in merito al progetto presentato per realizzare nuovi campi a pochi passi dal cimitero della frazione ternana.

GIUGNO 2022, LO STOP DELLA SOPRINTENDENZA ALLA COPERTURA

GIUGNO 2021, IL PRIMO TENTATIVO: INIZIA LA SERIE DI NO DELLA SOPRINTENDENZA

La soprintendenza non lascia andare

La missiva decisiva è datata giovedì 10 agosto. Dalla soprintendenza è giunto il diniego perché è in contrasto con la delibera di giunta regionale dell’ottobre 2008, motivi? «La zona presenta comunque ancora le caratteristiche del paesaggio rurale umbro, con zone boscate che si fondono con i campi coltivati, gli uliveti e le rare costruzioni a carattere rustico, ben armonizzate per materiale e tipologie tradizionali con l’ambiente circostante e con il borgo di Collescipoli. Si può concludere che la zona è meritevole essere sottoposta a vincolo paesaggistico». Tutto noto. Poi si entra nel dettaglio: «Non compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo in quanto prevede la realizzazione di due consistenti volumi, elementi del tutto estranei al quadro naturale del colle del borgo di Collescipoli, in area a forte connotazione paesaggistica ed identitaria dove invece deve essere preservato l’equilibrio delle componenti antropiche e naturali». Inoltre risulta essere «elemento di alterazione del paesaggio per la intromissione visiva delle grandio; coperture del tutto estranee e non coerenti con il paesaggio consolidato». Poi la bocciatura definitiva: «Con riferimento al progetto presentato, dato il tipo di intervento e la funzione da assolvere, non si ravvisano soluzioni o modifiche progettuali atte a superare gli elementi ostativi sopra richiamati, ritenendo non possibili soluzioni alternative che possano contemperare l’interesse pubblico dei valori costituzionali tutelati con il progetto in esame». Storia infinita.