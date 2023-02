Terni, padel Colle dell’Oro ancora nel mirino: «Modifiche? Serve istanza privato»

Il padel panoramico in strada del Gioglio come la cena Asm di dicembre. Temi ricorrenti – già trattati a lungo nelle scorse settimane – che giovedì mattina sono tornati al centro dell’attenzione per via del question time: più interessante il dibattito sull’impianto sportivo rispetto a balli e trenini di fine anno in via Capponi. Quantomeno si registra qualche novità.

PADEL A COLLE DELL’ORO, L’AVVIO DELL’ITER NELL’ESTATE 2021

MARZO 2022, SEMAFORO VERDE AL PROGETTO

A farsi avanti questa volta è stato il consigliere comunale di Senso Civico Alessandro Gentiletti: «Quale iter è stato seguito per l’installazione della tensostruttura? Alcuni residenti si sono lamentati per l’impatto paesaggistico in particolar modo nel periodo invernale. Le alternative sono state valutate? Ed è possibile rivedere insieme alla soprintendenza le scelte? Non si va contro chi ha investito, ma si chiede di tutelare tutti». Pioggia di domande rivolte all’assessore all’urbanistica Federico Cini.

IL PADEL PANORAMICO FINISCE AL QUESTION TIME: «DISPOSTO CONTROLLO»

SPORT IN VOCABOLO GIOGLIO, UNO DEI TEMI ‘CALDI’ DEL 2022

Vigilanza edilizia

L’ingegnere classe 1994 ha ricordato la precedente discussione sul tema – sempre al question time – e ha rifatto il punto: «L’impianto è stato installato a seguito di autorizzazione unica del 2022, con inizio lavori il 20 aprile e termine il 14 dicembre; è in corso un’attività di vigilanza edilizia per verificare il rispetto delle prescrizioni. Ancora è in visione l’agibilità. Al via libera si è arrivati seguendo il consueto iter per questi casi: istanza e conferenza di servizi, alla quale era invitata e ha partecipato anche il ministero per i beni culturali (soprintendenza). Ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni paesaggistiche, tra cui anche quelle del colore. Il dirigente Claudio Bedini – ha proseguito – ha fatto la determina per l’ok, riportando le varie prescrizioni. Possibilità di modifica impianto? Sono sempre presenti in tutti i casi, serve l’istanza del privato. Comune disponibile, avviato informalmente dialogo e c’è spazio per modifiche». In replica Gentiletti ha sottolineato che «occorre trovare soluzioni per la stagione invernale. Si ascoltino i residenti, chiedemmo lo stesso per il centro sportivo della Ternana».