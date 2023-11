Terni, crisi e attività: in zona industriale altro fabbricato all’asta

di S.F.

Terni, la crisi nel corso degli anni ed i capannoni vuoti, tempo di aggiornare il quadro con una novità. Ulteriore pubblicazione su questo fronte: all’asta anche il fabbricato industriale al civico 20 di via Maestri del Lavoro con Francesco Angelini giudice dell’esecuzione e l’avvocato Silvia Bartollini delegata alla vendita. Si sfiora un valore di 200 mila euro.

Il fabbricato

L’asta – vendita senza incanto – si svolgerà il 17 gennaio 2024 in strada di Collescipoli e riguarda un edificio costruito nel 1987 e poi ristrutturato nel 1998: un fabbricato costruito per esigenze industriali da una superficie complessiva di poco superiore ai 2 mila metri quadrati. Il valore è stato quantificato dall’architetto Roberto Porchetti in 177 mila euro e l’offerta minima è di conseguenza posta a quota 132.750 euro, vale a dire il 75% del prezzo base. Qui in passato ha operato una srl attiva nel mondo dei trasporti. Un altro capannone che si aggiunge alla lunga lista di spazi commerciali vuoti sul territorio comunale.