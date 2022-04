Terni: Derby non c’è più ma restano le sue imprese di cane-eroe

I vigili del fuoco di Terni piangono il loro collega Derby, il Border Collie che per tanti anni è stato il fiore all’occhiello delle unità cinofile dei vigili del fuoco dell’Umbria ed in particolarmodo del comando di Terni, di cui faceva parte. Derby era andato in pensione quattro anni fa e insieme al suo collega, amico e conduttore Stefano Albergotti, ha partecipato con successo a molte ricerche a persona. Il suo fenomenale fiuto è stato prezioso soprattutto nelle operazioni di ricerca e salvataggio negli ultimi terremoti del centro Italia, per la ricerca di vite umane da salvare tra le macerie. L’ultima grande missione Derby, che aveva 13 anni, è stata quella del crollo del ponte Morandi a Genova, dove, insieme alle altre unità cinofile dei vigili del fuoco dell’Umbria, si è distinto per capacità, professionalità e per la grande simpatia che suscitava tra i suoi colleghi… a due zampe. Derby si è spento serenamete sabato 9 aprile, tra le braccia di Stefano, compagno e fratello di tante missioni.

