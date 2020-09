Terni, Di Girolamo ‘entra’ nella galleria dei sindaci

La galleria della ‘sala dei sindaci’ di palazzo Spada si arricchisce di un nuovo ritratto: è quello di Leopoldo Di Girolamo, primo cittadino di Terni tra il 2009 e il 2018, affisso martedì mattina con una piccola cerimonia organizzata in suo onore. Cerimonia che è andata ovviamente al di là dei colori politici e delle divisioni, nella pura ottica istituzionale, visto che vi hanno preso parte tra gli altri l’attuale sindaco Leonardo Latini e il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti. «È la prima volta che rientro in queste sale dopo le mie dimissioni – ha detto Di Girolamo ricordando l’amaro epilogo della sua legislatura -, questa è una cerimonia che segna una tradizione». Nel suo breve ma sentito discorso l’ex primo cittadino ha ricordato che il sindaco «è inizialmente espressione di una parte politica, ma nel momento in cui indossa la fascia tricolore diventa sindaco della città nel suo complesso». La cerimonia si sarebbe dovuta tenere nei mesi scorsi, ma era stata rinviata a causa del lockdown.

