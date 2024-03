Terni: emancipazione e sport, incontro con i giovani al liceo Metelli

LE FOTO

Lunedì 25 marzo, presso l’auditorium dei liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, si è tenuta la presentazione del libro ‘Nel segno di Eva. Eroine dello sport, dolci sorrisi e ali d’acciaio verso l’emancipazione e l’affermazione femminile’ (2023) di Claudio Menichelli. La presentazione si è svolta nell’ambito dei progetti di educazione civica delle classi seconde e dei percorsi di orientamento delle classi prime. Attraverso l’iniziativa – spiega il liceo ternano in una nota – l’autore «ha favorito la diffusione dei sani valori dello sport tra i giovani, in una logica di umanesimo integrale volto a promuovere lo sviluppo complessivo dell’uomo, al fine di educare alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e alla vita democratica nello spirito della Costituzione». Il tema dell’emancipazione femminile attraverso lo sport ha costituito anche l’occasione per riflettere sulla propria identità, sui propri talenti e sulla direzione da prendere nella vita presente e futura, in una prospettiva orientativa. Il rapporto tra letteratura e sport, infine, ha messo in evidenza il nesso fondamentale che c’è tra creatività, bellezza, cultura e attività motorie. All’evento sono intervenuti anche la professoressa Ambra Cenci (insegnante di materie letterarie), Il presidente del Panathlon Club di Terni Benito Montesi, le studentesse atlete del liceo ‘Metelli’, le insegnanti di scienze motorie Alessandra Moret e Ambra Scarpanti, le professoresse atlete del liceo ‘Metelli’ Maria Rita Proietti e Antonella Corpetti e la campionessa di endurance Costanza Laliscia. Sono intervenute Tiziana De Angelis della Provincia di Terni e l’assessore alla scuola del Comune di Terni, Viviana Altamura. A moderare l’incontro è stato il professor Marco Venanzi.