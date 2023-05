Terni: festa per i dieci anni di Le Charme. «La passione di sempre. Grazie a tutti i clienti»

Pubbliredazionale

Da quel 4 maggio del 2013, di strada ne è stata fatta parecchia. Lo sanno bene Samantha Luzzi e Sabrina Dionisi che proprio in questi giorni hanno festeggiato i dieci anni del loro centro estetico ‘Le Charme Beauty & Wellness’ di via delle Palme 3, a Terni (tel. 0744.611162). A dare vita all’avventura è stata Samantha che, a soli 22 anni e dopo le esperienze professionali maturate a Roma – nella scuola estetica ‘Elite’ e presso una Spa in zona Colosseo -, decise di aprire un’attività tutta sua. Tempo tre anni ed è nata ‘l’intesa’ con un’altra professionista ternana del settore, Sabrina Dionisi. «Le chiesi di provare a lavorare insieme – ricorda Samantha – e dopo una settimana ci siamo chieste da quanti anni collaborassimo. Da allora non ci siamo più lasciate». La festa per i dieci anni di attività si è tenuta lo scorso 6 maggio presso il centro che offre servizi di estetica di base, solarium ed estetica avanzata con la caratteristica di trattare cosmesi marina e tecnologie di ultima generazione. «Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti – dicono Samantha e Sabrina – per la fiducia che negli anni ci hanno dimostrato. Il centro ha superato le crisi economiche succedutesi negli anni e tutto il lungo periodo Covid sempre con grande entusiasmo e passione per quello che facciamo».

