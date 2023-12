Terni, fine dissesto: ‘riunione’ bilanci Comune-Osl in vista, scatta l’adeguamento

di S.F.

Il delicato passaggio amministrativo/contabile è in arrivo e allora ecco che a palazzo Spada si inizia ad approvati atti propedeutici alla ‘riunione’ della contabilità di competenza Comune e Osl per il fine dissesto. La dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci ha dato il via libera all’individuazione della giacenza vincolata di tesoreria al 1° gennaio 2023 e all’adeguamento dei conti vincolati e di quello ordinario.

Inutile perdersi troppo dietro i tecnicismi e le normative, materia complessa. Il passaggio fondamentale è tuttavia molto chiaro anche per non addetti ai lavori: «Il provvedimento è prodromico alla riunione della contabilità competenza Comune e competenza Osl in vista dell’approvazione del rendiconto finale di liquidazione del dissesto» che, considerati i recenti atti dell’Osl, è dietro l’angolo. In sintesi al tesoriere comunale – Unicredit – è stata comunicata la giacenza vincolata di competenza di palazzo Spada, quindi c’è l’accertamento degli incassi vincolati a spese correnti per 7,2 milioni di euro, l’impegno della stessa somma per l’utilizzo di incassi vincolati e l’emissione degli ordinativi di pagamento per l’adeguamento dei conti.