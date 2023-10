Terni, Gabelletta: danza del leone cinese e maestri da Taiwan per ‘rinascita’ San Bao

Restyling completato dopo settimane di lavoro e attività in piena evoluzione. Ora per l’Asd San Bao – scuola di discipline orientali con Tai Chi, Kung Fu, meditazione, postural balance, Qi Gong e Wing Chin Kung Fu – è tempo di formale inaugurazione nei locali dell’ex Cianchetta a Gabelletta: sabato 4 novembre l’appuntamento per presentarsi al quartiere e al territorio in pieno stile cinese.

L’EX CIANCHETTA RIPRENDE VITA

Maestri da Taiwan

Il presidente è Simone Sebastiani ed è lui ad aver organizzato l’inaugurazione dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 di sabato. In mattinata spazio alla danza del leone tradizionale cìnese di buon auspicio – a cura del maestro Roberto Fasano della scuola del gran maestro Doc Fai Wong – e diverse esibizioni: ci saranno la scuola Hung Sing Kung Fu con lo stile Choy Li Fut, la San Bao con lo stesso Sebastiani protagonista nello stile Wing Chun, Tai Chi Chuan, Qi Qong, la società del Loto Bianco del maestro Fabio Lattanzi con lo stile Pak Siu Lam e la Luohantang International con i maestri Hong Chinghai e Zhuang Kaijun, entrambi provenienti da Taiwan per lo stile Shaolin Luo Han Quan antico. Nel pomeriggio lezioni di prova, nuove esibizioni e pratica libera.