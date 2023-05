Terni, Gabelletta: l’ex Cianchetta riprende vita con le discipline orientali

di S.F.

Un tempo c’era lo storico Mobilificio Cianchetta, poi più di recente ci ha provato Habitat Arredamenti. Quindi un lungo periodo con il locale da circa 500 metri quadrati – fronte strada tra via Orsa Minore e strada del Ponticello – vuoto, alquanto difficile da non notare: si trova a Gabelletta ed è stretto a giro tornerà in ‘vita’ grazie ad un’associazione sportiva dilettantistica del territorio.

Discipline orientali



Movimento all’interno e all’esterno del locale a due piani lungo via Gabelletta. In azione è entrata la San Bao, una scuola per lo sviluppo ed il miglioramento della persona attraverso le arti marziali e le discipline orientali: il fondatore è il maestro Simone Sebastiani. È lui a confermare la novità rispetto al posizionamento – in passato l’Asd è stata attiva in via Bartocci a Maratta – attuale, ben più contenuta nel confronto con gli spazi in fase di sistemazione. È qui che si vivrà «un’atmosfera di tradizionalità, di armonia e di sacralità».