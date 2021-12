Terni, Gabelletta: finisce fuori strada con l’auto. Soccorso

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di venerdì in strada di Scentelle, zona Gabelletta, a Terni. Un uomo – un dipendente di Poste Italiane – al volante di un’autovettura Panda, è finito fuori strada: soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero serie. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

