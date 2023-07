Terni, via Ippocrate: grave investimento

Sono in fase di accertamento le cause che hanno portato – erano poco oltre le 12 di mercoledì mattina – all’investimento di un uomo lungo via Ippocrate, all’altezza del civico 445. Una Fiat Punto, mentre saliva in direzione Larviano, ha centrato la persona che, da quanto appreso, era impegnata in operazioni di pulizia del verde. Con tanto di decespugliatore. Sarebbe sbucato all’improvviso da un passaggio laterale e il conducente del veicolo non ha avuto modo di evitare il violento impatto. Primi soccorsi in loco degli operatori sanitari del 118 e trasferimento al Santa Maria per le cure del caso (cosciente). Sul posto anche gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire nel dettaglio la dinamica. Sotto le immagini del tratto interessato.

