Terni, II stralcio teatro Verdi: rete telefonica da spostare, ci sono 34 mila euro per Tim

di S.F.

Fognatura, rete idrica e ora telefonica, c’è un bel po’ di movimento nell’area del cantiere del teatro Verdi in vista dell’arrivo della maxi gru e delle demolizioni. Accade quindi che il Comune di Terni procede con altri affidamenti: per Tim e Sii c’è un esbordo complessivo da oltre 53 mila euro.

Interferenze

Si tratta di affidamenti diretti previa accettazione dei preventivi. Dal 31 gennaio, come noto, Vico Sant’Agape è off-limits ed intorno al cantiere è cambiata la viabilità. Di mezzo ci sono i sottoservizi da sistemare prima delle lavorazioni principali. In questo caso il semaforo verde è per lo spostamento della rete telefonica con installazione della cabina provvisoria: se ne occuperà Tim per un totale di 34.466 euro. Esborso anche a favore del Sii per poco più di 19 mila euro (rete idrica): entrambe le spese fanno riferimento al II stralcio funzionale da quadro economico di 14 milioni di euro.