Terni, il 15 dicembre c’è ‘Io scelgo la pace’

Mercoledì 15 dicembre alle 21, al centro sociale Ferriera di Terni, è in programma una performance teatrale per una riflessione sul tema della pace, ‘Io scelgo la pace’, a cura dell’associazione culturale Il Siparietto in collaborazione con il centro sociale. Ogni partecipante ha scelto il proprio brano di vario genere a lui più congeniale per esprimere il proprio pensiero, qualcuno lo ha scritto per questa occasione anche per meditare. Si canterà, si reciterà, tutto nella semplicità per andare nel profondo del problema e cercare di trasmetterlo alle persone che verranno. Musiche originali di accompagnamento del maestro Simone Alicata. Regia di Pietro De Rosa.

