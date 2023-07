Terni: il cinghiale sbuca all’alba mentre vanno al lavoro. Danni e rabbia

Brutta avventura, e si può perfino dire che sia andata bene, per una coppia di commercianti ternani, all’alba di lunedì – erano le 6 circa – in strada del Nocione, zona San Liberatore/Collestatte. Mentre stavano andando al lavoro a bordo della loro Audi A4, un grosso cinghiale è spuntato dal lato destro della carreggiata e ha ‘puntato’ dritto verso l’auto in marcia. Violento l’impatto, nonostante la frenata, sul lato anteriore destro della vettura. L’animale, colpito alla testa, è finito nella scarpata sottostante mentre il veicolo ha riportato danni quantificati poi in circa 2 mila euro. Il resto è il grosso spavento provato ma anche la consapevolezza che poteva andare pure peggio: «A noi – osservano – ma anche a qualsiasi altro utente della strada. Ci sono stati incidenti che hanno coinvolto animali selvatici, anche sul nostro territorio, con conseguenze molto più gravi. Figuriamoci, per dire, se al posto nostro ci fosse stata una persona a bordo di uno scooter o di una moto. Comunque al di là di ciò e della paura provata, la rabbia è tanta. Evidentemente gli animali selvatici continuano ad essere un problema per tutti e sfortunato chi ci capita, vista l’assenza di qualsiasi rimborso».

