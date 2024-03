Terni, il comitato dei residenti di Zona Fiori: «Non siamo al sicuro. Comune aiutaci»

di Francesca Torricelli

«Sembrerà strano, ma il nostro non è il classico appello alle istituzioni per richieste di interventi in un determinato quartiere o zona della città». Il comitato civico del quartiere Zona Fiori di Terni, costituito a giugno del 2023, ha già intavolato con il Comune «un rapporto di collaborazione fattivo, leale e costruttivo, avendo a cuore unicamente il bene del quartiere. Quello che chiediamo oggi è un piccolo ‘passetto’ in più, forse il più delicato, per la sicurezza dei residenti».

Le criticità

Sono diverse le criticità presentate in questi mesi al Comune da parte del comitato. Si parte «dalla manutenzione delle strade ormai piene di buche e avvallamenti che rappresentano un pericolo per chi le attraversa a piedi, ma anche per chi ne usufruisce con altri mezzi come bici, monopattini, skate, moto, scooter e via dicendo. Il rischio è di cadere e farsi male solo per non aver visto in tempo buche, crepe o addirittura avvallamenti». Poi ci sono «la cura del verde, la scarsa illuminazione, l’ex scuola accanto allo skate park abbandonata in condizioni fatiscenti. Qui, dopo il taglio in occasione dell’inaugurazione dell’impianto sportivo, le piante interne al recinto sono cresciute in modo del tutto incontrollato». E ancora: «La mancanza di pali con specchi per aiutare la sicurezza nella viabilità in alcuni incroci della zona, così come della segnaletica orizzontale; la mancanza di cartelli, come quelli di indicazione della via, che possano aiutare a trovare più facilmente l’ubicazione dei numeri civici; la mancanza di cestini per evitare di gettare a terra i rifiuti».

La sicurezza

Per ogni problematica che il comitato ha elencato, «gli assessore hanno trovato o si stanno impegnando per trovare una soluzione. Alcune delle cose che vi abbiamo elencato sono già state risolte, per altre ovviamente si necessita di più tempo e di diversi sopralluoghi. Siamo fiduciosi. E proprio per la fiducia che riponiamo nelle istituzioni – osserva il comitato di zona Fiori -, oggi siamo qui a far presente che ultimamente nel quartiere si aggirano persone sospette, soprattutto con bici elettriche e monopattini che guardano se ci sono abitazioni abbandonate, forse da far occupare abusivamente. Diciamo questo perché i primi di febbraio è capitato ad un residente di assistere al lancio di una pietra su una porta di vetro di una casa non abitata e, dopo averla aperta illegalmente, ha invitato una famiglia di stranieri con minorenni ad occuparla illegalmente. Questo fatto è stato immediatamente denunciato e dopo il sopralluogo delle forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare la violazione, la famiglia in questione è rimasta lì per una notte. Fortunatamente il giorno dopo, per loro iniziativa se ne sono andati e non sono più tornati. Visto quello che è capitato e anche la preoccupazione crescente per la posizione della zona e forse anche per la scarsa illuminazione pubblica, siamo a chiedere al Comune il sollecito intervento da parte di chi di dovere e di un maggior controllo serale e notturno di pattuglie delle forze dell’ordine in questo quartiere, per evitare che la delinquenza prenda il sopravvento».

LE IMMAGINI DI ZONA FIORI