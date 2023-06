Terni, il gruppo Bike Passepartout torna alla ‘Maratona delle Dolomiti’

Mancano pochi giorni alla ‘Maratona delle Dolomiti 2023’ e il gruppo Bike Passepartout Terni è pronto. I ciclisti ternani, guidati dal presidente Luciano Sarti, si apprestano infatti a bissare il primato dello scorso anno, quando la squadra della Passepartout Terni risultò la più numerosa fra quelle partecipanti.

La ‘Maratona delle Dolomiti’

Si tratta di uno degli eventi ciclistici più importanti nel panorama sportivo europeo, vedrà partire domenica 2 luglio da La Villa Alta Badia, 8 mila cicloamatori che si misureranno con le bellezze e le vette del paesaggio dolomitico, prima di tagliare il traguardo situato a Corvara. Numeri da capogiro, se si pensa che saranno 75 le nazionalità presenti, di cui 37 non europee. E da capogiro è anche il numero degli atleti del gruppo Bike Passepartout di Terni che si presenteranno sulla linea di partenza di una delle più importanti manifestazioni ciclistiche europee. Sono infatti 100 i possessori del pettorale che sulle Dolomiti comporranno la carovana con le maglie della squadra della Passepartout e di questi ben 11 le donne, in rappresentanza della squadra femminile. Grazie a questi numerosi partecipanti, per il secondo anno consecutivo il gruppo Bike Passepartout sarà la squadra più rappresentata di tutta la manifestazione, mettendosi alle spalle altri gruppi prestigiosi come il Team Pinarello (61 iscritti) o i tedeschi del Radteam Aichach (50). La ‘Maratona delle Dolomiti’ si svolge su tre percorsi che sono un classico del ciclismo in assoluto: la Maratona con 138 chilometri e 4.230 metri di dislivello, il Medio con 106 chilometri e 3.130 metri di dislivello e il Sellaronda con 55 chilometri e 1.780 metri di dislivello. «Una grande soddisfazione – dice il presidente Luciano Sarti – se si considera che la squadra è nata solo da pochi anni e rappresenta una realtà cittadina di medie dimensioni. Il nostro è un gruppo molto unito e ricco di umanità, che non si limita all’aspetto sportivo, ma che fa dell’amicizia e della condivisione di interessi e passioni il vero collante della squadra». E conoscendo i componenti, si può affermare che sia proprio questo lo spirito che anima il gruppo Bike Passepartout, che tra un allenamento e l’altro, tra un’uscita in mountain bike e una passeggiata sulle strade del Gran Sasso, organizza cene, party e aperitivi, perché il motto, che campeggia sulle maglie della Passepartout è: ‘Bike stile di vita’».