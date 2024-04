Terni, il ‘Premio letterario San Valentino’ giunge alla 50° edizione

La 50esima edizione del ‘Premio letterario San Valentino – 14 febbraio’, a cura dell’associazione amici dell’Umbria Agostino Pensa, è in programma sabato 27 aprile. Una giornata che vedrà la partecipazione di poeti e scrittori provenienti da ogni parte d’Italia. L’appuntamento è alle 9.30 con una visita alla basilica di San Valentino, successivamente, alle 11, nella sala consiliare di palazzo Spada si svolgerà la cerimonia di premiazione con recital di poesia, silloge di poesie, narrativa e saggistica e la presentazione del libro dello scrittore e storico ferentillese Carlo Favetti, ‘Pane zucchero e vino’. Alle 12.30 una passeggiata nel centro storico della città e alle 16 una visita alla Cascata delle Marmore.

I premi

La commissione esaminatrice e giudicatrice è composta dall’archiettto Fabio Bernardi, dalla professoressa Anna Bonifacio, dai dottori Marco Capitani e Carlo Favetti e dall’architetto Elvira Pensa. Per la poesia a tema libero verranno premiati: Giuseppe Minniti di Limpidi con ‘Qualche parola d’amore’, Maria Carla Spanò di Verona con ‘Scarpette rosse’, Marina Filiputti di Thiene con ‘Ricomincio da qui’, Gianni Busato di Casale sul Sile con ‘È un cielo viola il mio vivere’, ex aequo Mario Aliprandi di Olginate con ‘Comunque CB’, Marcella Costa di Alpignano con ‘Rimembranze’, Annalisa Cutrona di Porto San Giorgio con ‘Anima mia’, Diego Fantin di Thiene con ‘Le Marmore’, Monica Florian di San Cipriano di Roncate con ‘Ti donai’, Cristina Gaiani di Villanova Campo San Pietro con ‘Sibillina’, Paola Pasqua di Rocca di Papa con ‘A ogni passo’, Gabriella Rugginello di Erice Casa Santa con ‘Luna d’ottobre’, Cristiana Tomaselli di Padova con ‘Non sento la primavera’, Gianfranco Trabuio Montelago con ‘Memento’. Per la sezione silloge: Mario Meola di Arezzo con ‘Le stagioni dell’amore’, Valter Paro di Meduna di Livenza con ‘L’irrinunciabile’, Rino Follador di San donà di Piave con ‘Visioni di vita’. Per la sezione narrativa e saggistica inedita: Andrea Cappanna di Umbertide con ‘È l’Amore’, Piero Rainero di Acqui Terme con ‘L’albergo delle favole’, Luisa Gregori di Langenigo con ‘Una stella’. Sezione saggio premio speciale: Adalberto Andreani di Rieti con ‘La pericolosità della nuova strada Terni – Rieti’. Premio speciale libro inedito: Beatrice Andreani di Rieti con ‘Bruciare le navi aspettando il fronte 1941- 1943’.