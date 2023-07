Terni: incidente a Cospea. Auto si ribalta e finisce contro un palo. Conducente in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì in via Alfonsine, a Terni, direzione via Narni. In seguito al contatto fra due autovetture, una Fiat Punto e una Opel, la prima ha finito per ribaltarsi andando ad urtare contro un palo della segnaletica stradale. Il conducente della Punto, un uomo di circa 70 anni, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per la messa in sicurezza dei veicoli ed una prima gestione della viabilità, seguiti dalla polizia Locale per i rilievi e le necessarie operazioni.

