Terni, inflazione e comunicazione: se ne parla in Bct

Un convegno nazionale per parlare delle dinamiche misurate dagli indici su inflazione e comunicazione. L’evento è andato in scena alla biblioteca comunale di Terni e ha visto protagonisti in particolar modo i servizi statistici – su tutti la responsabile Simona Coccetta – di palazzo Spada in collaborazione con i membri della commissione comunale di controllo dei prezzi al consumo. Tra gli ospiti Rosabel Ricci dell’Istat, il docente di statistica aziendale all’università di Bologna Furio Camillo, Giovanni Barbieri del comitato scientifico dell’Usci, il presidente nazionale di Federconsumatori Michele Carrus, il responsabile dell’ufficio studi di Confartigianato Imprese Enrico Quintavalle, il segretario generale della Camera di commercio dell’Umbria Federico Sisti, la presidente provinciale Adoc Alessia Antonelli, il numero uno regionale Faib Confesercenti Roberto Proietti Barsanti, l’assessore alla statistica del Comune di Verona Federico Benini e l’economista Enrico D’Elia, vice presidente del Centre européen des recherches socio-économiques, technologiques et environnementales. A rappresentare l’amministrazione il vicesindaco Riccardo Corridore e la titolare al bilancio Michela Bordoni.

