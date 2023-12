Terni, l’esperienza dell’autismo nel libro di Angela De Leo

In occasione di UmbriaLibri, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Terni, è stato presentato il libro ‘Oltre lo spettro. Dell’autismo e della possibile cura’, di Angela De Leo. Ad introdurre la presentazione è stata la professoressa Lucilla Vignoli, insegnante di lettere presso la scuola secondaria Giovanni XXIII, ed il dottor Leonardo De Cerchio, neurochirurgo presso l’ospedale di Bolzano. Il libro racconta la storia familiare dell’autrice e della sua famiglia dopo la diagnosi di disturbo dello spettro autistico avuta sul primo dei due gemelli all’età di circa 2 anni. La storia ripercorre i momenti iniziali di disperazione dell’autrice, la consapevolezza di dover affrontare un percorso lungo e la determinazione nello stimolare continuamente dal punto di vista neuro-sensoriale il proprio bambino affiancando il lavoro degli specialisti del settore. Il titolo rappresenta una scrittura letteraria e non vuole certo indicare una cura che, ovviamente non è al momento codificata per tale disturbo, ma attraverso l’esperienza della scrittrice indicare nel potenziamento della relazione sociale, prima nell’ambito familiare e poi con i coetanei, la terapia che può far migliorare il quadro relazionare del bambino autistico.

