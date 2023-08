Terni, l’inciviltà arriva fino alle gole del Serra

di S.F.

Si può arrivare a gettare rifiuti – nemmeno pochi – a pochi passi dalla ‘cascatella’ lungo il sentiero che porta alla ferrata della Valserra? Ebbene sì, a giudicare da ciò che è possibile ammirare allo stato attuale lungo il tracciato. C’è chi ha posizionato anche una sedia ed una sorta di tavolo ‘fai da te’ proprio con vista sul flusso d’acqua (poca in questo periodo), mentre dieci metri prima in direzione Rocca San Zenone (in questa area nel 2022 l’Arma arrestò due persone per lo spaccio di droga) ci sono buste di plastica, lattine di birra e confezioni di cibo. Evidentemente qualcuno si è rilassato in questo modo, fregandosene un bel po’ dell’ambiente circostante. ‘Non abbandonare qui i tuoi rifiuti. La Valserra pulita è più bella’, il messaggio esposto all’inizio del tracciato. Questo è il risultato.