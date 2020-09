Sistemazione del piano viabile di via Breda, a Terni, con novità per la viabilità nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8. Le opere saranno eseguite nel tratto all’altezza dell’incrocio – di fronte alla portineria Serra dell’Ast – con via Ponte D’Oro e in corrispondenza di via Campriani: scatterà il senso unico alternato per consentire la bitumazione e il risanamento fondale. Numerose le buche ed i cedimenti del manto in questa zona.

VIA BREDA, 50 MILA EURO PER IL RISANAMENTO